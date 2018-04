Man gaat voor inlichting naar politie... en belandt in cel 27 april 2018

Een man die gisteren rond 11 uur in de voormiddag het politiekantoor in de Alfons Pieterslaan in Oostende binnenstapte voor een inlichting, beklaagde zich achteraf wellicht het bezoek aan het commissariaat. Bij een controle van zijn identiteit bleek dat de man nog een gevangenisstraf van een jaar moet uitzitten. "Hij werd meteen van zijn vrijheid beroofd en naar de gevangenis gebracht", zegt Carlo Smits, woordvoerder van de lokale politie Oostende. (BBO)