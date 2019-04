Man fotografeert slipje van meisje in Plopsaland maar wordt toch vrijgesproken, wel twee jaar cel voor bezit kinderporno Jelle Houwen

16 april 2019

11u49 19 Oostende Een 47-jarige man uit Oostende is door de strafrechter in Brugge vrijgesproken, nadat hij een meisje fotografeerde in Plopsaland De Panne.

W.D. trok op 7 juni 2017 naar het pretpark en ging op zoek naar een slachtoffer. Hij fotografeerde er een nietsvermoedend jong meisje dat van een glijbaan afgleed en zoomde daarbij in op haar witte ondergoed. De feiten kwamen pas later aan het licht toen de politie een huiszoeking bij hem deed, nadat chatgesprekken met hem aan bod kwamen in een ander onderzoek naar kinderporno. W.D. bleek tijdens die chatgesprekken zelf kinderpornofoto’s hebben uitgewisseld en was in het bezit van 223 ronduit walgelijke beelden met jonge kinderen.

Tijdens die huiszoeking werd op zijn gsm ook de foto van in Plopsaland gevonden. Hij werd voor dat beeld, en een ander gsm-beeld van een jong meisje, vervolgd wegens voyeurisme maar werd vrijgesproken. Voyeurisme is immers enkel strafbaar als de beelden naakt of een seksuele daad bevatten, wat hier niet het geval was.

De man werd wél veroordeeld wegens het bezit van de 223 foto’s. Hij kreeg twee jaar cel met uitstel met strenge voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn seksueel afwijkend gedrag. De man kreeg ook 4.000 euro boete, waarvan 800 euro effectief. Hij verliest ook voor vijf jaar zijn burgerrechten. Als verklaring gaf W.D. op ‘dat er iets mis is in zijn hoofd’.