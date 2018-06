Man die van dak dreigt te springen overmeesterd 30 juni 2018

02u43 2

In de Velodroomstraat in Oostende stond er donderdagavond rond 20 uur een man op een dak van een appartementsgebouw. De man, die vermoedelijk psychologische problemen heeft, dreigde zichzelf iets aan te doen of te springen. Hij droeg ook een mes bij zich. De politie, de brandweer en een ambulance snelden ter plaatse, maar de man weigerde gevolg te geven aan de bevelen van de politie. Die zag zich bijgevolg genoodzaakt om een speciale eenheid op te roepen. De agenten van de speciale eenheid overmeesterden de man, die zich erg weerspannig gedroeg. Volgens het parket van Brugge werd de man dan ook aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van gewapende weerspannigheid. Over de precieze omstandigheden mag het parket op vraag van de onderzoeksrechter niet communiceren. (BBO)