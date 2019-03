Man die tattoo van politieagent ‘afbeet’, moet hem 775 euro betalen Jelle Houwen

26 maart 2019

10u56 0 Oostende Een 34-jarige man uit Oostende moet een Oostendse politieman in totaal 775 euro betalen nadat hij hem bij een interventie had aangevallen. Van dat geld is 500 euro bestemd voor de tattoo die de man had kapotgebeten.

Op 11 oktober 2017 moesten twee agenten naar het psychiatrisch centrum in het AZ Damiaan tussenbeide komen om Steven B. naar de isolatiecel te brengen. Steven B. verzette zich hevig en beet een van de agenten hard in de bovenarm. “Net op de plaats waar zijn tatoeage stond”, sprak zijn advocaat. “De beet was zo diep dat de wonde bloedde, er een litteken ontstond en de tattoo volledig vervormde. Hij heeft die tatoeage intussen grondig moeten laten bijwerken. Bovendien leefde hij zes maanden in angst omdat hij vreesde dat hij een ziekte had opgelopen.” De agent had 1.275 euro geëist, maar de rechter herleidde dat bedrag uiteindelijk tot 775 euro. B. zelf kreeg één jaar cel met voorwaarden en is bereid om alles te betalen.