Man die stiefkinderen filmde met spywatch voor rechter 20 maart 2018

Het Brugse parket heeft een voorwaardelijke celstraf gevraagd voor een 56-jarige Oostendenaar die terechtstaat voor kinderporno en voyeurisme. De politie merkte in augustus 2016 op dat Philippe C. behoorlijk actief was op websites voor pedofielen. De man was toen aan de slag als administratief coördinator bij CVO De Avondschool in Oostende. Na verhoor mocht hij beschikken, maar enkele weken later ontdekten speurders foto's van zijn schaarsgeklede 15-jarige stiefzoon en 12-jarige stiefdochter. De man had daarvoor een spywatch gebruikt: een klein horloge met een verborgen camera. Op zijn computer vond de politie ook heel wat kinderporno. De man kwam in november 2016 voorwaardelijk vrij na twee maanden voorhechtenis. Hij volgt sindsdien begeleiding. De vader van de stiefkinderen stelde zich burgerlijke partij en vraagt onder meer een contactverbod tussen Philippe C. en zijn kinderen. De rechter doet een uitspraak in de zaak op 16 april. (SDVO)