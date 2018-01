Man die met bijl zwaait opgepakt 02u33 0

De politie diende donderdagnamiddag rond 16 uur tussenbeide te komen aan een warenhuis in de Voorhavenlaan in de Vuurtorenwijk in Oostende. Toen een patrouille aankwam, stond een 36-jarige man te zwaaien met een bijl. De betrokkene werd opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor. (BBO)