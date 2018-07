Man die klant in tankstation doodreed in beroep tegen celstraf en rijverbod 14 juli 2018

De man die in januari op de E40 in Drongen met zijn wagen inreed op de winkel van het Texaco-tankstation en daarbij een dodelijk slachtoffer maakte, gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot vier jaar cel en een levenslang rijverbod. De 54-jarige Geert W. uit Oostende was zwaar onder invloed van alcohol en reed op 22 januari met hoge snelheid in op de shop van het tankstation. Er vielen één dode en twee zwaargewonden. De politierechter veroordeelde de man eerder al vijf keer voor geïntoxiceerd en dronken rijden. "Uitermate roekeloos gedrag", oordeelde de Gentse politierechtbank. Het proces in beroep volgt na het gerechtelijke verlof. `





(DJG)