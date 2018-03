Man die Indiër doodsloeg nu in cel voor gsm-gesjoemel 14 maart 2018

Een 27-jarige Oostendenaar zit in de cel op verdenking van oplichting. Mohamed B. kreeg in 2013 nog 4 jaar cel, nadat hij samen met een kompaan Indiër Shantilal Kakad (63) doodgeslagen in de Oostendse Vogelwijk. Recent werd hij opnieuw opgepakt, omdat hij zou gesjoemeld hebben bij de verkoop van gsm's. B. zou de toestellen voor 9 euro hebben aangekocht bij Orange-verkooppunten in Carrefour-vestigingen en ze daarna voor veel meer geld hebben doorverkocht. Hoe de twintiger de gsm's zo goedkoop kon bemachtigen, is nog niet volledig duidelijk. Voorlopig gaat het om 30 gsm's, al onderzoeken speurders of B. nog meer toestellen doorverkocht. De Brugse raadkamer hield hem een maand langer in de cel. Een tweede man die in hetzelfde dossier werd opgepakt, is voorwaardelijk vrijgelaten. (SDVO)