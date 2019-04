Man die agente bijna meesleurde tijdens vlucht na inbraak in hockeyclub: “Wist niet dat ze aan de klink hing” BBO

05 april 2019

16u21 0 Oostende De man die in een poging om te vluchten van de politie ei zo na een politieagente meesleurde, na een inbraak bij Eclair Hockeyclub in Oostende, moest vrijdagmorgen voor de rechter verschijnen. “Ik kreeg 150 euro om chauffeur te spelen. Ik wist niet eens dat het om gestolen materiaal ging, tot ik in Oostende aankwam”, was zijn uitleg. Hij riskeert 1 jaar cel voor inbraak en gewapende weerspannigheid. Zijn kompaan, die verstek liet en spoorloos is, riskeert 2 jaar cel.

De feiten dateren van de nacht van de nacht van zondag 11 november vorig jaar. De politie zag op de Ringlaan een auto rijden waarvan een voorlicht niet werkte. Het voertuig stopte en de passagier vluchtte te voet weg. De bestuurder drukte het gaspedaal in. Net op dat moment greep een politieagente de deurklink vast om de wagen te openen. De vrouw werd ei zo na meegesleurd en kon tijdig lossen vooraleer ze gewond raakte. Wat later werd de wagen klemgereden in de Verenigde Natieslaan. De bestuurder, een 48-jarige Marokkaan uit Brussel, zette het ook op een lopen maar kon gevat worden in de Parijsstraat.

In de auto lagen heel wat spullen die gestolen waren in de Eclair Hockeyclub op de Konterdamkaai. Er was op zaterdag ingebroken en de buit bleef toen gering. De zondag keerde men terug om de spullen, hoofdzakelijk hockeymateriaal, op te halen. De opgepakte bestuurder verklaarde dat zijn kompaan, die geseind staat in liefst 6 verschillende onderzoeken, de dader was. De man, Mustafa M., is nog steeds spoorloos en liet verstek op het proces. “Hij is de inbreker. Hij vroeg me enkel om chauffeur te spelen omdat hij iets moest gaan ophalen. Toen we aankwamen in Oostende, had ik pas door hoe de vork in de steel zat. Maar ik had geld nodig want was drugsverslaafd”, sprak Rachid A. op zijn proces.

Tien correctionele veroordelingen

Zijn advocaat voegde toe dat telefonieonderzoek dat had bewezen, al merkte de procureur op dat hij al tien correctionele veroordelingen op zijn strafblad had staan. Voorts vond de advocaat niet dat hij zich schuldig maakte aan gewapende weerspannigheid. “Hij wist niet dat er een politieagente aan de deurklink hing. Anders was hij niet weggereden”, aldus de advocaat. De betrokken politieagenten lieten zich vertegenwoordigen door een advocaat en stelden zich burgerlijke partij. Vonnis op 3 mei.