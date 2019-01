Man die 20 kilo heroïne verkocht krijgt 37 maanden cel in beroep Jeffrey Dujardin

15u08 0 Oostende Een 40-jarige Oostendenaar, Wim D, kreeg in het Gentse hof van beroep een celstraf van 37 maanden en een verbeurdverklaring van 50.000 euro voor het dealen van 20 kilogram heroïne. Deels een bevestiging van eerste aanleg, toen kreeg de man een verbeurdverklaring van 224.000 euro.

Een groot onderzoek van de politiezone Kouter leidde in het najaar van 2017 tot de arrestatie van twee belangrijke leveranciers uit Rotterdam. De neven El M. zouden allerhande drugs geleverd hebben aan een heleboel West-Vlaamse dealers.

In totaal zou op die manier sinds begin 2016 40 kilogram heroïne ingevoerd zijn. Na een tijdje werden enkele drugsverslaafden ingeschakeld als koeriers. Wim D. (40) bracht op zijn beurt de drugs aan de man in Oostende, goed voor een totaal van 20 kg. Sinds 2014 zou hij dagelijks zelfs tot 60 gram heroïne verkocht hebben. “De beklaagde die als druggebruiker die de gevolgen zeer goed kent, zag er geen graten in om jarenlang heroïne te verkopen. Enkel voor gemakkelijk geldgewin”, zei de voorzitster bij het voorlezen van het arrest. In eerste aanleg kreeg de man een celstraf van 37 maanden en een verbeurdverklaring van 224.000 euro. De verbeurdverklaring werd verlaagd naar 50.000 euro.



De man kreeg begin december in de Brugse rechtbank nog een voorwaardelijke celstraf van twee jaar, nadat hij drugs leverde aan Jonathan D. Hij stierf drie jaar geleden aan een overdosis heroïne.