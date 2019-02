Man dealt 2.5 kilo heroïne in amper 5 maanden: 3 jaar cel gevraagd JHM

28 februari 2019

13u41 0 Oostende Een man die illegaal in ons land verblijft maar al een tijdje in Oostende woont riskeert 3 jaar cel en een geldboete omdat hij in amper 5 maanden tijd liefst 2,5 kilogram heroïne aan de man bracht.

De feiten kwamen op 18 oktober vorig jaar op een opvallende manier aan het licht. Daags voordien was er een brand geweest in het flatgebouw waar M.A. verbleef. Door de brand werd het gebouw verzegeld. Die dag echter zag een buurman hoe twee mannen plots de deur intrapten en het gebouw binnen gingen. Hij belde de politie en gaf hen een persoonsbeschrijving. Slechts M.A. kon nadien aangetroffen worden. Het bleek dat hij in het gebouw een zak met daarin 250 gram heroïne uit een fietstas in het gebouw had gehaald. De drugs zaten professioneel verpakt in kleinere zakjes. “Het is duidelijk dat deze man een grote dealer was en heel wat afnemers had”, sprak de procureur. “Hij kwam op 16 mei vrij uit de gevangenis en amper enkele dagen later al troffen we in zijn GSM berichten aan die wezen op de verkoop van drugs. Uit tal van verklaringen bleek dat hij maar liefst 2,5 kilogram heroïne dealde in amper vijf maanden tijd. Naast de celstraf vorder ik een verbeurdverklaring van 93.000 euro.” Volgens M.A. zijn de getallen echter flink overdreven. Vonnis op 28 maart.