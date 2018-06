Man buit prostituees uit nadat hij schulden afloste 21 juni 2018

02u41 0 Oostende Een 39-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden gekregen voor de uitbuiting van zeven prostituees.

Op 2 februari vorig jaar ging de politie Westkust over tot de controle van een vrouw uit Koksijde. Zij bood haar seksuele diensten aan via de website Redlights. Tijdens haar verhoor gaf de vrouw aan dat ze gedwongen werd zich te prostitueren door Kristof K., met wie ze sinds kort een relatie had. Hij loste haar schulden van 30.000 euro af en kreeg in ruil gratis seks.





"Zij was een soort seksslavin voor de beklaagde", schreef de rechter in zijn vonnis. Het verdere onderzoek wees uit dat K. tussen 2011 en vorig jaar in totaal zeven prostituees op dezelfde manier uitbuitte. Bij een huiszoeking vonden speurders een notaboekje terug met de namen van de slachtoffers en hun gsm-nummers. Kristof K. betwistte op het proces de feiten en vroeg de vrijspraak. De rechter veegde zijn argumenten van tafel en legde K. enkele voorwaarden op. Hij moet onder meer een begeleiding volgen voor zijn seksuele problematiek.





(SDVO)