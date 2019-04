Man breekt binnen in jacht, valt in slaap en doet schip bijna zinken: duizenden euro’s schade Bart Boterman

12 april 2019

19u19 10 Oostende Een man die illegaal in een jacht in het Mercatordok verbleef, heeft dat jacht dinsdagmorgen ei zo na doen zinken. “Ik opende de cabine en trof een slapende man aan. Hij toonde een mes en sloeg op de vlucht”, vertelt eigenaar Bernard Stevelinck (58) uit Bredene. Er stond toen al 5.000 liter water in de cabine. De dader, een Roemeen, werd later opgepakt maar wel vrijgelaten.

Bernard schrok toen hij dinsdag de jachthaven aan de lijn kreeg. Zijn jacht Callisto was aan het zinken. “Ik heb er elf jaar aan gewerkt met mijn zoon Kevin (29). Het schip was eindelijk af. Ik had geen idee over wat de oorzaak kon zijn”, vertelt Bernard. Hij repte zich naar het Mercatordok. “Ik trok de deur open en schrok. Er lag een man in de cabine te slapen en het water stond een meter hoog. Toen ik vroeg wat hij er deed, antwoordde hij dat hij er leefde. Ik zei dat het mijn jacht was. Daarop toonde hij een mes en vluchtte hij weg. Ik heb de politie en de brandweer gebeld”, getuigt Bernard.

Schade enorm

Het schip stond op zinken. Er stond volgens Bernard ongeveer 5.000 liter water in. Het betrof geen zeewater, maar stadswater. “Mijn watertank moet leeg zijn geweest. Hij heeft de waterslang op het ponton genomen om die bij te vullen, maar is in slaap gevallen. Hij had ook mijn drankvoorraad en eten genuttigd”, gaat Bernard verder. Wellicht de reden van zijn diepe slaap. De brandweer slaagde erin om het water tijdig weg te pompen. “Maar de schade is enorm. Alle nieuwe apparatuur is stuk. De kosten zullen opnieuw tot in de duizenden euro’s oplopen”, aldus Bernard Stevelinck. Bovendien is lang niet zeker wie instaat voor de schade.

De lokale politie van Oostende kon de dader weliswaar arresteren. De man mocht na een verhoor bij de scheepvaartpolitie beschikken, bevestigt procureur Frank Demeester van het Brugse parket. “Het gaat om een man van Roemeense nationaliteit met domicilieadres in België. Een dagvaarding voor de strafrechtbank zal beoordeeld worden op basis van alle gegevens uit het strafdossier”, aldus Frank Demeester. Of de man effectief op het adres waar hij ingeschreven is woont, valt te betwijfelen gezien zijn passage in het jacht.

Geen transmigrant

In de media verschenen eerder berichten over het feit dat het om een transmigrant ging. Oostends schepen Björn Anseeuw (N-VA) uitte via een persbericht nog zijn ongenoegen. “De transmigrant richtte een ware ravage aan en bedreigde de eigenaar. En toch is hij al op vrije voeten gesteld. Dat kan toch niet? Justitie moet haar verantwoordelijkheid opnemen”, weerklonk zijn harde kritiek op justitie. Alleen, het gaat niet om een transmigrant, bevestigt het Brugse parket. De man was bovendien niet illegaal in het land. Of hij aangehouden had moeten worden wegens vluchtgevaar - en dus voorgeleid bij de onderzoeksrechter - valt over te discussiëren.