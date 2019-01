Man blijft onschuld uitschreeuwen na valse bommelding in station: “Er was écht een aanslag op til” Bart Boterman

18 januari 2019

17u34 0 Oostende Een Oostendenaar riskeert 5 maanden cel voor een valse bommelding in het station van Oostende op 1 januari 2017. Beklaagde Jacky V. bleef tijdens het proces bij hoog en bij laag beweren dat hij dacht dat er echt een aanslag zou gebeuren. Spreekt in zijn nadeel: hij belde al ontelbare keren de hulpdiensten met een vals alarm.

“Ik werkte bij de NMBS als technicus en volgde samen met een collega, een vluchteling uit Aleppo, een opleiding om de remmen van treinen te herstellen. De collega zei me die dag dat hij de remmen van een trein zou verwijderen, zodat het treinstel niet kon stoppen bij het binnenrijden van het station. De trein met honderden passagiers zou zich te pletter crashen. Ik vond dat de dreiging reëel was en kon niet anders dan de hulpdiensten bellen. Die man kende enorm veel van treintoestellen”, aldus Jacky V. op zijn proces vrijdag. Achteraf bleek van kwade bedoelingen van de collega geenszins sprake.

De beklaagde was op het moment van zijn oproep thuis en belde met zijn gsm naar de hulpdiensten. Zo kon de politie hem makkelijk lokaliseren na de valse bommelding. Hij werd thuis overmeesterd door vier politiemensen. Advocaat Vincent Christiaens vond het politiegeweld buitenproportioneel. “Terwijl mijn cliënt enkel dacht dat er een aanslag zou gebeuren. Moet hij daarom hardhandig aangepakt worden? En waarom wordt hij überhaupt vervolgd? Stel dat hij niet had gebeld en er toch een aanslag was gebeurd, was het dan schuldig verzuim geweest?”

Realiteitszin zoek

De rechter en de procureur fronsten de wenkbrauwen. “Uw cliënt zou niet voor de rechtbank zijn gedaagd als hij voor het incident niet zo’n honderd keer de dispatching van de NMBS of de hulpdiensten voor niets had opgebeld”, antwoordde de procureur. De beklaagde antwoordde dat die eerdere tientallen oproepen telkens onder invloed van alcohol waren. “Maar die keer op nieuwjaarsdag niet. Toen was het menens, dacht ik”, antwoordde man. “Uw realiteitszin is volledig zoek, lijkt me”, was het antwoord van de rechter.

Volgens de beklaagde is zijn drankprobleem inmiddels onder controle en valt hij de hulpdiensten niet meer lastig. De rechter liet de zaak uitstellen naar 15 maart, opdat het openbaar ministerie zou kunnen navragen bij de politie of er nog nodeloze oproepen zijn geweest. Het vonnis zal allicht daarvan afhangen.