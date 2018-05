Man betrapt met liefst 3,95 promille in het bloed 30 mei 2018

Een 41-jarige man uit Oostende heeft in de Brugse politierechtbank drie maanden rijverbod gekregen voor het rijden onder invloed van alcohol. Dieter G. werd vorig jaar in Middelkerke betrapt met liefst 3,95 promille alcohol in het bloed. Voor een volwassen man komt dat neer op meer dan 20 glazen bier. De politie zag de Volkswagen Golf van G. op 9 september geparkeerd staan op het fietspad. De man zelf lag te slapen op de achterbank met z'n broek af. "Het alcoholgehalte in z'n bloed was 'hors catégorie'", sprak de procureur. "Voor een normaal mens is het zelfs potentieel dodelijk." G. werd na de betrapping op eigen vraag opgenomen. Intussen zou hij hervallen zijn in z'n oude gewoontes. Op z'n proces was hij dan ook niet aanwezig. Naast het rijverbod legde de politierechter hem 1.600 euro boete op. Als hij ooit z'n rijbewijs wil terugkrijgen, zal G. moeten slagen voor medische en psychologische proeven. (SDVO)