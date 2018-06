Man bekent diefstallen vlak voor vonnis 09 juni 2018

02u33 0

Een jonge Algerijn verbaasde de Brugse strafrechter door vlak voor zijn vonnis te vragen de zaak te heropenen. "Ik wil een extra verklaring afleggen", sprak Yasine A. "Ik wil nu mijn verantwoordelijkheid nemen en zal de diefstallen bekennen." Hij wordt samen met Samir H. vervolgd voor twee gauwdiefstallen in Oostende begin dit jaar. In de Kapellestraat stalen ze handschoenen, en bij een bakker een portefeuille uit een handtas van een vrouw. De twee illegalen werden diezelfde dag gearresteerd toen ze opnieuw in de Kapellestraat een portefeuille wilden stelen. De procureur eiste voor elk 15 maanden cel, omdat ze bleven ontkennen. Wellicht sloeg Yasine A. daarop in paniek. Plots wou Samir H. de rechter ook nog iets zeggen. "Ik blijf erbij: ik heb niets met de feiten te zien", bleef hij liegen. Hij kreeg 15 maanden effectief, A. 15 maanden met uitstel. (JHM)