Man (84) bevrijd uit flat na valpartij 05 juli 2018

De brandweer heeft gisteren rond 11.30 uur een 84-jarige man uit zijn appartement op de Zeedijk in Oostende moeten bevrijden. Een thuisverpleegster kon niet binnen en hoorde hulpgeroep van binnen komen. De man was gevallen en slaagde er niet meer in om op eigen houtje recht te staan. Hij werd naar beneden begeleid en vervolgens door de hulpdiensten naar het ziekenhuis overgebracht. (BBO)