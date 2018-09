Man (72) verhuist na dreigbriefje van stelende poetsvrouw 05 september 2018

02u35 0 Oostende Een ex-poetsvrouw die bijkluste bij haar overbuur, de 72-jarige Oostendenaar Rene M., staat voor de rechter omdat ze hem had bestolen. Toen de feiten aan het licht kwamen, stopte Marie B. een dreigbrief in zijn bus. De zeventiger was zo geschrokken dat hij besliste te verhuizen.

Marie B. staat voor de rechter omdat ze het vertrouwen van haar overbuurman Rene M. schaamteloos misbruikt heeft. De zeventiger is slechtziend en slecht te been en kon wel wat extra hulp gebruiken. Dus bood Marie B., een gepensioneerde poetsvrouw, zich aan om te poetsen. "Ze heeft bij hem een tijd gepoetst tot hij een telefoontje van zijn bankier kreeg", sprak zijn advocaat. "Er waren problemen met zijn rekeningen en ook de automatische rusthuisfactuur van zijn zus kon plots niet meer betaald worden. Want er was geen geld genoeg op de rekening. Camerabeelden bewezen dat Marie B. geld van zijn rekening én van de rekening van zijn zus had gehaald. Telkens verdween er zo'n 300 euro. Ze werd uiteraard meteen aan de deur gezet, maar ze reageerde met een briefje in zijn bus: 'ga niet naar de politie. Wij weten u wonen'. Mijn cliënt was zo geschrokken dat hij besliste om te verhuizen."





Slechts deel bekend

Rene M. eist nu 7.500 euro morele schadevergoeding. Volgens hem verdween er 7.310 euro van zijn rekening en 2.700 euro van de rekening van zijn zus, die intussen is overleden. Maar er zijn geen harde bewijzen voor die bedragen. De poetsvrouw gaf enkel toe dat ze 2.400 euro had gestolen. De advocaat van de poetsvrouw probeerde de feiten te kaderen. "Ze zou akkoord gaan met een werkstraf, maar ze heeft hartproblemen en kan een werkstraf eigenlijk niet uitvoeren. Ze heeft ook maar een overlevingspensioen van 1.000 euro met haar man. Ze zag geen uitweg. De brief die ze in de bus stopte, was ook allerminst bedoeld als bedreiging naar die man toe. Ze wilde met de brief enkel aangeven dat ze alles onderling wilde regelen."





Vonnis op 2 oktober. (JHM)