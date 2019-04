Man (53) verschanst zich twee uur lang in woning en dreigt huis in brand te steken Bart Boterman

08 april 2019

19u11 5 Oostende In de Weeshuisstraat in Oostende heeft een 53-jarige man zich maandagnamiddag enkele uren verschanst in zijn woning. De man zou een wanhoopsdaad plegen en dreigde ermee zijn huis in brand te steken. De straat werd afgesloten en deels ontruimd. Een gespecialiseerde interventiegroep en de brandweer kwamen ter plaatse. De bewoner gaf zich over na twee uur onderhandelen en werd buiten overmeesterd.

Iets voor 14 uur kregen buren het politiebevel om hun woonsten onmiddellijk te verlaten wegens brandgevaar. Andere bewoners uit de straat dienden binnen te blijven tot de interventie voorbij was. Ook arbeiders die een nabije woning aan het verbouwen waren, dienden zich uit de voeten te maken. Alles begon toen de politie en hulpverleners aanbelden bij de woning iets voor 14 uur. “We werden ingelicht over het feit dat de bewoner een wanhoopsdaad wilde plegen. Toen we aankwamen, wilde de man geenszins met de politie geconfronteerd worden. Hij verschanste zich in zijn woning en dreigde het huis in brand te steken”, vertelt politiecommissaris Carlo Smits.

Toen duidelijk werd dat er ook brandversnellers aanwezig waren in het huis, werd de brandweer meteen opgeroepen. Een speciale interventiegroep van de Lokale Politie Oostende was toen al onderweg naar de Weeshuisstraat. “Ook Fluvius werd verwittigd om de gastoevoer af te sluiten om een explosie bij brand te vermijden”, aldus Smits. Intussen stonden heel buurtbewoners de interventie te aanschouwen.

Psychiatrie

De man had zich verschanst op zolder en de politie onderhandelde door het dakraam met behulp van de ladderwagen van de brandweer. “Uiteindelijk hebben we de man kunnen overtuigen om zich te laten opnemen in het ziekenhuis, nadat we ook zijn familie contacteerden. De man heeft zich nadien overgegeven. Er zijn geen gewonden gevallen en ook brand bleef uit”, gaat Smits verder.

De 53-jarige bewoner, een kunstenaar, liep naar buiten en werd overmeesterd. Intussen slingerde hij nog verwijten naar de agenten en MUG-artsen. “De man werd opgenomen in de psychiatrie van het ziekenhuis. Iets voor 16 uur was het incident voorbij en keerde de rust terug”, besluit de commissaris.

Wie na het lezen van dit artikel met vragen zit rond zelfdoding, kan steeds terecht op het gratis nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be.