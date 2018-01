Man (28) reed bejaarde vrouw met rollator omver onder invloed van drugs 27 januari 2018

03u25 0 Oostende In de Brugse politierechtbank werd gisterenmorgen een themazitting gehouden voor bestuurders die onder invloed van drugs achter hun stuur betrapt werden. Een 28-jarige man uit Gistel reed op die manier vorige zomer bijna een 91-jarige vrouw met een rollator dood op de Zeedijk in Oostende.

Liefst 40 bestuurders - waaronder amper 3 vrouwen - verschenen met de staart tussen hun benen voor de politierechter. Allen legden ze afgelopen zomer een positieve speekseltest af na een ongeval of bij een verkeerscontrole. "Ik ben intussen gestopt met drugs nemen", klonk het in het merendeel van de gevallen.





Vuilniswagen

Vaak stelde de politierechter de zaak dan ook uit naar 25 mei om de bestuurders met urinetesten te laten bewijzen dat ze drugsvrij zijn. Dat was ook het geval bij een 28-jarige man uit Gistel die zich moest verantwoorden voor een zwaar ongeval op de Zeedijk in Oostende. Op 7 augustus reed S.H. met zijn vuilniswagen een 91-jarige vrouw met een rollator aan. De dame kwam als bij wonder niet onder de wielen terecht en liep een dijbeenbreuk op. H. bleek na het ongeval amfetamines te hebben gebruikt.





Te voet op snelweg

"Ik ben nog steeds niet goed van wat er die dag gebeurd is", vertelde hij. "Ik keek nochtans in mijn spiegels, maar had die vrouw echt niet gezien." Wat de gevolgen van drugs kunnen zijn, maakte de zaak tegen een 21-jarige man uit Nieuwpoort duidelijk. Hij werd op 10 augustus langs de kant gezet bij een controle op de E40 in Mannekensvere. A.B. leek aanvankelijk goed mee te werken, maar nam plots te voet de vlucht op de snelweg. Ook hij moet in mei bewijzen dat hij geen cannabis meer rookt. Een 27-jarige Oostendenaar kreeg tot slot 6 maanden rijverbod omdat hij onder invloed van cannabis door de stad reed. Jason R. kwam in het verleden als lid van hiphopbende RAW13 al meermaals in aanraking met het gerecht. (SDVO)