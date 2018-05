Man (22) strompelt in water 28 mei 2018

Een 22-jarige man is zaterdagochtend omstreeks 8.30 uur in het water gesukkeld in het Maria Hendrikapark in Oostende. De politie werd door voorbijgangers verwittigd dat de twintiger al ruim een uur lag te slapen op een bank in het park.





Bij aankomst van de agenten, strompelde de man recht, waarna hij pardoes in het water viel. Hij kon er uiteindelijk wel op eigen kracht uitgeraken. Hij werd preventief meegenomen door een ambulance ter controle. Tegenover de politie verklaarde hij zich niets meer te herinneren van de feiten of waarom hij op die bank lag te slapen.





(MMB)