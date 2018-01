Man (18) die vluchtte na crash binnenkort voor politierechter 02u32 0

De 18-jarige Waal die vluchtmisdrijf pleegde na een zwaar ongeval in Oostende moet zich binnenkort voor de politierechtbank verantwoorden. In de nacht van 21 op 22 augustus vluchtte Pierre B. weg van een politiecontrole om daarna in te rijden op wegwerkzaamheden ter hoogte van de Nieuwpoortsesteenweg. Hij liet twee van zijn vrienden en twee tienermeisjes uit Kortenberg die een lift hadden gekregen achter en nam de vlucht. Vier dagen later werd hij opgepakt in Bergen. De wagen waarmee het ongeval gebeurde, bleek in Frankrijk gestolen. Op 7 november gaf B. tijdens de zitting van de raadkamer toe dat hij de diefstal zélf pleegde, waarna hij voorwaardelijk werd vrijgelaten. De jonge Waal vervulde bijna geen enkele voorwaarde en werd eind vorige maand opnieuw aangehouden nadat hij had ingebroken bij zijn vader. Binnen een drietal weken zal Pierre B. zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Nog zeker tot zijn proces blijft hij in de cel. (SDVO)