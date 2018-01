Makelaars verwijderen V-bordjes NIEUW REGLEMENT IMMOBORDEN VOLGENDE MAAND VAN KRACHT TIMMY VAN ASSCHE

02u34 0 Timmy Van Assche Paul Luypaert en Filip Dermul (rechts) van Agence Dermul met een nieuw en oud immobord( rechts). Oostende Volgende maand gaat een nieuw reglement in voege dat V-vormige immobordjes verbiedt. Het moet visuele vervuiling en een overdaad aan bordjes aanpakken. "Visuele vervuiling werkt de toeristische uitstraling van Oostende tegen", juicht makelaar Filip Dermul de maatregel toe.

Vanaf 10 februari mogen makelaars, notarissen en particulieren geen V-vormige immoborden, plakkaten met reliëf of vlaggen meer aanbrengen aan het te koop of te huur aangeboden pand. Een enkel plat bord is toegelaten. Voor hoekpanden mag wel nog een bord per zijde. De borden moeten ook twee weken na de verkoop of verhuur verwijderd worden. Volgende maand loopt een gedoogperiode van zes maanden af. Immokantoren zijn druk in de weer om hun V-bordjes overal te vervangen. Zo verwisselt Agence zo'n 500 borden, zowel bij huizen, appartementen als commercieel vastgoed. "Het is een groot werk en je kan niet altijd overal binnen om de borden te vervangen. Het vraagt organisatie en voorbereiding", vertelt makelaar Filip Dermul, tevens hoofdlid van de koepel CIB Kust.





Overdaad

Intussen voert het kantoor oude borden af naar het containerpark. "Wij doen er alles aan om de nieuwe regels tijdig na te leven. Voor een toeristische stad als Oostende is het van belang om in het straatbeeld een kwalitatieve uitstraling te hebben. Een overdaad aan affiches die uit de gevel steken, werkt dat tegen. In tijden waarin steeds meer belang wordt gehecht aan de kwaliteit van de openbare ruimte en architectuur, is deze maatregel volkomen terecht. Volgens mij zullen ook andere bad- of toeristische steden volgen." Navraag bij verschillende makelaars leert dat de nieuwe verordening breed wordt gedragen. "Wij hebben ongeveer een derde van onze borden vervangen", vertelt Myriam Vyvey van Immo Vyva. "De maatregel zal het straatbeeld ten goede komen. Alleen vrees ik een negatief effect op de verkoop of verhuur van appartementen. Wie zal een plat immobord opmerken bij een appartement op de zevende verdieping of hoger? En wat met borden achter een donker getinte ruit? Ik krijg potentiële kopers over de vloer die hoger gelegen woningen niet opmerken."





Geen klachten

De eerste gesprekken over de nieuwe regel dateren al van 2014, toen Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld) nog schepen was. "Tegenwoordig surfen mogelijke kopers naar gespecialiseerde sites. We hebben nog geen klachten van makelaars ontvangen", meldt huidig schepen Kurt Claeys (Open Vld). "Er werd dan ook uitvoerig overleg gepleegd met de sector en iedereen is tijdig ingelicht. Wie deze maand nog een V-bord plaatst, maken we attent op de nieuwe regels. We moeten opletten bij makelaars van buiten de regio of een verwarde particulier, maar hen even wijzen op de nieuwe regels, moet volstaan. Bij hardleerse verkopers zullen we een pv opstellen."