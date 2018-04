Mailaccount van actrice gehackt: "Schrijf geen geld over!" 07 april 2018

02u42 1 Oostende De 49-jarige actrice en woordkunstenares Isabelle Vandemaele uit Oostende is het slachtoffer geworden van hacking.

Naar haar volledige contactlijst van haar e-mailaccount werd een mail in gebrekkig Nederlands verstuurd met de vraag om haar 2.800 euro over te maken omdat ze vast zou zitten in Oekraïne en haar geld en bankkaart werden gestolen. Wie terugstuurde, zou te weten komen op welke manier ze Isabelle konden helpen. Haar account werd door de hackers echter omgeleid naar een ander mailadres zodat ze er zelf geen controle over had. "Verschillende vrienden vroegen me al of ik écht in de problemen zat. Uiteraard niet, want ik werd gehackt. Ik heb onmiddellijk mijn wachtwoord veranderd en kon gelukkig mijn account herstellen. Ik hoop dat niemand inging op de hackers en plaatse al een bericht op mijn Facebookpagina om te waarschuwen", vertelt de vrouw. Ze zal ook klacht indienen bij de politie. Procureur Peter Piccu-Van Speybrouck van het parket West-Vlaanderen zegt dat dit een veelvoorkomende manier van hacking is. "Criminele bendes uit verre landen houden zich bezig met deze activiteiten. 99% van dergelijke mails is vals, je herkent ze aan de vele taalfouten en meestal wordt gevraagd om via Western Union geld over te schrijven. Doe steeds aangifte bij de politie als je account wordt gehackt of indien je ook effectief over ging tot betaling. Zo kunnen wij de daders beter opsporen", aldus de parketmagistraat.





(BBO)