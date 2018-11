Magnumfotograaf Harry Gruyaert op avant-première 16 november 2018

Magnumfotograaf Harry Gruyaert komt vandaag naar Oostende voor een exclusieve avant-première van de documentaire 'Harry Gruyaert. Photographer'. Deze documentaire vertelt het markante verhaal van een van de meest geliefde fotografen ter wereld. Ook regisseur Gerrit Messiaen komt in Oostende over zijn film vertellen. De exclusieve avant-première in aanwezigheid van Harry Gruyaert en regisseur Gerit Missiaen vindt plaats om 20 uur in Cinema Storck, het arthouse project van Filmfestival Oostende in Kinepolis Oostende. Een ticket kost slechts 8 euro. Info en tickets op de website www.filmfestivaloostende.be. (LBB)