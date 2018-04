Mag niet iedereen naar andere kant? 05 april 2018

Bijzonder zicht op het strand van Oostende, waar plots een hek met prikkeldraad is geposteerd. Je kan er wel gewoon omheen wandelen of via een deur ook doorgaan. Het beeld verwijst naar de vluchtelingenproblematiek. De installatie van Icy & Sot past in kunstenfestival The Crystal Ship. De broers uit Iran, die nu in New York wonen, zijn bekend van hun installaties die actuele thema's aansnijden. "Icy & Sot slagen erin om eenvoudig, maar tegelijk poëtisch een boodschap over te brengen. Het hek verwijst naar de grenzen en muren, die onder meer president Trump wil bouwen op de grens met Mexico", zegt curator Bjørn Van Poucke. Icy & Sot maken ook nog een werk voor de vijver in het Leopoldpark. Ook een werk van de Amerikaanse Gaia, met een reddingsvest, verwijst naar de vluchtelingencrisis en mensen die omgekomen zijn op zee. (LBB)