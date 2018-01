Maandag geen ticketverkoop UiTloket 20 januari 2018

Omwille van een update van het ticketingsysteem kan je op maandag 22 januari geen tickets kopen aan de balie van het UiTloket in CC De Grote Post en aan de balie van Toerisme Oostende op het Monacoplein. Een hele dag lang wordt een nieuw én verbeterd ticketingsysteem getest, waardoor er die dag geen tickets kunnen worden aangekocht, noch op de website, noch aan het loket. Het UiTloket sluit de deuren, maar blijft wel telefonisch bereikbaar voor alle vragen over vrije tijd en vrijetijdsbeleving in de Stad aan Zee. Het kantoor van Toerisme Oostende op het Monacoplein blijft open voor het publiek. Vanaf dinsdag januari zou de ticketverkoop van het UiTloket weer operationeel moeten zijn. (LBB)