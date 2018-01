Luxueuze container op unieke plekjes Travelbox 25 januari 2018

02u53 0

Marie Pynoo, Laurens Eggermont, Griet Verhaeghe, Jan Haverbele en Loebe Dauw bedachten 'Travelbox'. Een zeecontainer wordt omgebouwd tot luxueuze hotelkamer en wordt verplaatst naar een prachtige en unieke locatie. "Duurzaamheid is belangrijk en de container, bestaande uit spiegelglas, is zelfvoorzienend", vertellen Laurens en Marie. "We gebruiken duurzame alternatieven, zoals zonnepanelen, een milieuvriendelijke cellulose voor isolatie en een waterzuiveringssysteem. Het ecologische transport van de container gebeurt via zeppelins. Zo bereiken we moeilijke locaties. We beantwoorden de hedendaagse wens naar natuur, rust en privacy."





Piet Demeyere van TUI: "Vakantiegangers willen niet langer in stampvolle hotels verblijven en zoeken een unieke ervaring. Gepaard met het groeiende ecologische besef, maakt dit een aantrekkelijk alternatief."





Geschatte productiekost: 30.000 euro. (TVA)