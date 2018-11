Luxelodges om te genieten van het Groen Lint 24 november 2018

02u26 0 Oostende Les Cabanes d'Ostende heeft een bouwvergunning gekregen om 7 luxelodges te bouwen aan de rand van de stad.

Het terrein ligt naast het park Nieuwe Koers en het Groen Lint. De cabanes zijn ingeplant in een autovrij landschapspark met voldoende afstand tussen de verschillende gastenverblijven zodat een optimaal contact met de natuur bekomen wordt. "Vaak is het kiezen tussen een vakantie in het groen of de beleving van een stad, maar zonder natuur", vertelt Youri Vandenberghe. "Les Cabanes d' Ostende combineert beide, wat een uniek gegeven is. Bezoekers kunnen hier logeren en kiezen voor een dag in de natuur, maar in hetzelfde weekend ook iets gaan eten in de vele restaurants die Oostende heeft." De 7 luxelodges van 10 bij 14 meter zullen het comfort van hotelsuites bieden en dicht bij de stad liggen, maar wel in een groene oase." Het worden ecologische gastenverblijven. "Het is de bedoeling dat ze zo zelfvoorzienende mogelijk zullen zijn", licht Vandenberghe toe. Er wordt ook gemikt op bedrijven. "Om ook bussinessklanten aan te trekken, voorzien we in elke lodge drie aparte kamers. Vergaderruimte zal er zijn in Astropolis, de nieuwe sterrenwacht op de hoek. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld naar ons komen om een weekendje te brainstormen", zegt Vandenberghe. In het voorjaar van 2019 gaan de werkzaamheden voor de realisatie van start. "We willen opengaan in het voorjaar van 2020." (LBB)