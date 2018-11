Luna (18) behaalt tweede plek in West-Vlaamse modewedstrijd 09 november 2018

Luna De Vlam (18) uit Oudenburg heeft een tweede plaats behaald op de West-Vlaamse Modecompetitie. Met een eigen ontwerp en realisatie heeft ze met twee van haar creaties de finale bereikt. Tijdens de finale eindigde ze dan op een tweede plaats met een van haar creaties. Het thema was herfst/herfstkleuren. Een jury van ontwerpers, kunstenaars en docenten deelde de punten uit. Luna is zesdejaars in de richting Mode, realisatie en verkoop in het Ensorinstituut in Oostende. De wedstrijd ging uit van het Willemsfonds vzw Oostende.





(LBB)