Luka Bloom en Les Truttes op Paulusfeesten 24 april 2018

De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 9 tot en met 15 augustus. Voor de 46ste maal slaan de Paulusfeesten een week lang hun tenten op onder de torens van Pier en Pol. Het programma biedt zoals vanouds een brede waaier aan muziek, straat- en randanimatie. Klinkende naam voor deze editie is ongetwijfeld Luka Bloom. Les Truttes zet de openingsavond in vuur en vlam met hun volledig nieuw totaalspektakel 'The People's Party'. Oostende Zingt bestaat 10 jaar en daarom zal het publiek op de website van Paulusfeesten kunnen stemmen op zijn drie favoriete nummers. "Er komt een creatieve invulling van het programma in samenwerking met heel wat Oostendse verenigingen. Dit jaar zet een vernieuwde aankleding met pagodetentjes en een kioskpodium het kleurrijk programma extra in de verf. We zorgen dit jaar voor enkele kleine nieuwigheden die een aanzet moeten geven naar een grote vernieuwing in de komende jaren", licht Joris Pollet van de Paulusfeesten toe. (LBB)