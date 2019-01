Luchthaven ziet aantal passagiers stijgen met 15 procent: 420.000 passagiers namen in 2018 het vliegtuig in Oostende Leen Belpaeme

04 januari 2019

11u33 0 Oostende Het gaat goed in de luchthaven van Oostende. Dat tonen de cijfers van 2018. Met ongeveer 420.000 passagiers noteert de luchthaven een stijging van 15 procent tegenover 2017. Ook de vooruitzichten zijn positief want met de komst van het Russische Pobeda komt een tweede maatschappij voor passagiersvluchten bij.

Het lijkt erop dat de investeringen die Egis, de uitbater van de luchthaven van Oostende heeft gedaan ook opleveren. Vorig jaar kon de luchthaven alvast een sterke groei noteren. Deze stijging is te verklaren in de toename van de capaciteit van bestaande bestemmingen en enkele nieuwe bestemmingen. “Het globaal aantal passagiers in 2018 steeg tot 420 000. Hiermee benaderen we het aantal passagiers van 2016, het jaar van de terreuraanslagen, waar we toen afklokten op 435 000. De combinatie van vollere vliegtuigen van Tui fly én 4 nieuwe bestemmingen liggen aan de grondslag van dit succes. De lancering van Sharm El Sheikh en Hurghada werden gesmaakt bij de reizigers. Wat de zomer betreft in Oostende, zien we aanzienlijke toenames voor verschillende bestemmingen. De bestemmingen Sharm El Sheikh en Hurghada stegen in frequentie met 50 procent, Djerba en Enfidha met 20 procent en Chania gaat met 24 procent omhoog. Enfidha en Djerba zijn 2 Tunesische bestemmingen die terug op actief werden gezet bij Tui, licht woordvoerder Vanessa Flamez de cijfers toe. In het najaar van 2018 werden twee bestemmingen, naar Barcelona en Nice geschrapt op Oostende, maar dat is niet te zien aan de cijfers.

Ook qua cargo is er een vooruitgang. Er is een stijging van 20 procent tegenover 2017. In absolute cijfers gaat dit over 28.000 ton tegenover 23.500 ton in 2017. Er zijn verschillende oorzaken. “Zo was er een hoger aantal ton groenten en fruit, meer terugvracht vanuit Oostende, frequentere uitwijkingen vanuit Luik en Schiphol van cargovliegtuigen door verzadiging daar én tenslotte meer occasionele landingen door de Amerikaanse cargomaatschappij Kalitta.”

Ook het nieuwe jaar biedt perspectieven. “Het aantal zaken- en trainingsvluchten zijn min of meer status quo gebleven. In april 2019 staat de opening van de nieuwe business terminal op de kalender. Bovendien is de geplande capaciteitsverhoging naar topbestemming een essentieel bestanddeel voor verdere groei. Er zullen zes vluchten per week komen naar Alicante en vanaf juli tot september dagelijks. Er komen zes vluchten per week naar Malaga. Er wordt twee keer per week gevlogen naar Ibiza maar vanaf juli tot september wordt dit 3 keer per week. Ook Corfu krijgt een verhoging. Nu is er één vlucht per week maar tussen juli en september wordt de frequentie verdubbeld.” In maart komt er bovendien nog een nieuwe bestemming bij naar Moskou.