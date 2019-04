Luchthaven Oostende ontruimd door bomalarm: verdacht pakket blijkt stapel toiletartikelen en vuile was Mathias Mariën

14 april 2019

15u43 1 Oostende De luchthaven van Oostende is zondagmiddag volledig ontruimd nadat in de toiletten een verdacht pakket werd gevonden. Wellicht gaat het om een menselijke vergetelheid, aangezien het om toiletartikelen en vuile was in een transparante verpakking ging. “We hebben de veiligheidsprocedure gevolgd”, zegt woordvoerster Vanessa Flamez.

Ontmijningsdienst DOVO kwam preventief ter plaatse om de situatie in te schatten. Het luchthavengebouw moest wel volledig ontruimd worden na de vondst van het pakket. “Net op dat moment was een vliegtuig vanuit Malaga geland. De passagiers moesten aan boord blijven tot alles veilig was", gaat Flamez verder. Voor het overige veroorzaakte het bomalarm weinig tot geen hinder voor de reizigers. “Het vliegtuig met bestemming Tenerife was al bezig met de boarding. Zij konden dus gewoon vertrekken. Enkel de reizigers die om 16.10 uur vertrekken, moesten een tijdlang buiten wachten.” Ondanks dat het snel duidelijk was dat het wellicht om toiletartikelen ging, besloten ze bij de luchthaven geen risico’s te nemen en de veiligheidsvoorschriften te volgen. De ontmijningsdienst voerde verder onderzoek maar van gevaar bleek geen sprake te zijn. De man of vrouw die de toiletartikelen achterliet, mag zich aan een sanctie verwachten.