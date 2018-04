Luchthaven Oostende is voortaan kidsproof Leen Belpaeme

05 april 2018

15u16 0 Oostende In de vernieuwde vertrekhal van Luchthaven van Oostende-Brugge is een Junior Club ingericht. In deze aparte ruimte kunnen gezinnen met kinderen zich nog even uitleven voor ze op het vliegtuig stappen.

Wachten doen ze voortaan met speeltoestellen, een playstation of bouwblokken. En als de vlucht vertraging heeft kan er een bibliotheek geopend worden of een film opgezet worden.

Voor de ouders is er een bar voorzien zodat ze iets kunnen eten of drinken terwijl ze hun kroost in de gaten houden.

Passagiers zonder kinderen blijven in de gewone vertrekhal en worden dus ook minder gestoord door spelende kinderen.

De luchthaven deed de investering samen met TUI. "Vakantie start van bij de vertrek van de reis. We wilden iets extra doen voor onze klanten, die in Oostende voor de helft bestaat uit families met kinderen. Dat moment net voor ze opstijgen wordt nu een feest", zegt general manager van TUI, Dirk Van Holsbeke.