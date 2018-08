Luchthaven kent beste julimaand ooit 03 augustus 2018

02u30 0 Oostende De luchthaven van Oostende mag terugblikken op haar meest succesvolle maand juli ooit. Zo vertrokken of landden er precies 59.827 passagiers tegenover 51.700 in juli 2017, een stijging van 15,7 procent. Het aantal vliegbewegingen steeg in bijna dezelfde grootorde: 2.893 in juli 2018 tegenover 2.504 in dezelfde maand vorig jaar.

"Grote succesfactor in dit verhaal is zonder twijfel onze partner TUI. De reisorganisatie heeft nog meer ingezet op het comfort van haar reizigers en op een nog groter aanbod aan vliegvakanties", duidt luchthavendirecteur Marcel Buelens. "Met de Boeing 737 Max doet hun grootste toestel ook Oostende aan. Ook de luchthaven zelf zet meer dan ooit in op het comfort van de reizigers", wijst Buelens onder meer naar de nieuwe familievertrekzone. "Ik heb ook het vermoeden dat de perikelen bij Ryanair ervoor zorgen dat mensen eieren voor hun geld kiezen. Reizigers zullen, na de eerdere staking bij Ryanair en de aangekondigde acties, sneller voor TUI kiezen." Ook het aantal ton behandelde goederen zit in de lift. 1.835 ton in juli dit jaar, tegenover 1.023 vorig jaar. "Dat de vrachtmaatschappij in juli al een drietal vluchten verzorgde, deed het aandeel voelbaar stijgen met ruim 79 procent", besluit Buelens. (TVA)