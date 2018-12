Luc Vandaele neemt na 34 jaar afscheid van Oostendse rechtbank Timmy Van Assche

20 december 2018

17u05 0 Oostende Op 73-jarige leeftijd wuift ‘rechter in ondernemingszaken’ Luc Vandaele het gerecht uit.

Een rechter in ondernemingszaken kan worden ingezet voor verschillende functies binnen de rechtbank, zoals het zetelen bij de pleidooien, rechter-commissaris in faillissementen, gedelegeerd-rechter bij reorganisatie en rechter-onderzoeker bij het uitvoeren van handelsonderzoeken. “Zelf was ik actief in de rechtbank van koophandel Brugge, afdeling Oostende, als zetelend rechter in de inleidingskamer en de pleitkamer, rechter-commissaris in faillissementen, rechter-afgevaardigde in concordaten en rechter-onderzoeker in de kamer voor handelsonderzoeken”, vertelt Vandaele. “Ik was ook lid van het comité van de rechtbank van koophandel Brugge, van de commissie ‘events’ en van de commissie ‘failmanager’, nu ‘Regsol’.” Vandaele behaalde ook verschillende eretekens, zoals dat van Ridder in de Leopoldsorde en Officier in de Kroonorde. Hij bekleedde diverse prominente functies in de sportwereld, onder andere het nationaal voorzitterschap van de Belgische Tennisbond en was voorzitter van het selectiecomité voor de Davis Cup en de Fed Cup. Van de Internationale Tennis Federatie ontving hij de hoogste onderscheiding . In kader van het afscheid pleit de Oostendse ondernemingsrechtbank voor het behoud van de afdeling. “Dit gezien de specifieke problematieken van horeca, toerisme, bouw, transport en andere”, laten de collega’s van Vandaele weten. “Het zou een verarming zijn voor Oostende indien de lokale ondernemer voor zijn zakelijke disputen naar Brugge of Gent zou moeten gaan.” Sedert 1 mei 2018 vallen ook alle vzw’s en vrije beroepen onder de ondenremingsrechtbank.