Luc Caals zingt André Hazes in Kursaal 30 juni 2018

Komiek, presentator en zanger Luc Caals palmt op vrijdag 28 september het Kursaal in met zijn veelgesmaakte show 'Caals zingt Hazes'. Daarmee eert Caals de in 2004 overleden Nederlandse levensliedzanger André Hazes.





"Ik imiteer hem niet, maar ik interpreteer zijn nummers", vertelt Caals. "Maar het blijft een onvervalste tribute aan de grootste Nederlandstalige zanger allertijden. Mijn stem klinkt niet helemaal zoals zijn stem, maar mijn timbre komt wel in de buurt." De performer brengt natuurlijk nummers als 'Een beetje verliefd', 'Bloed, zweet en tranen', en 'Zij gelooft in mij'. Het is de eerste keer dat Caals zijn Hazes-show brengt in het grote Kursaal. Na het Hazes-concert in het auditorium volgt nog een afterparty met optredens van Steve Tielens, Yves Segers en Swoop. Tickets kosten 20, 30 en 42 euro. Meer info en tickets via www.kursaaloostende.be. (TVA)