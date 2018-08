Loting bepaalt lijsttrekker Recht door Zee 28 augustus 2018

De burgerlijst Recht door Zee van Georges Casteur en Marc Casier heeft gisteren de lijsttrekker voorgesteld na een loting. Het wordt Dirk tytgat (70). De gepensioneerde internaatbeheerder is de vader van Open Vld-kandidate Antje tytgat en gelooft in de actiepunten van Recht door Zee. "We zien wel wat het geeft, ik besef dat ik geen gekende figuur ben." Georges Casteur zelf staat op plaats 6. Er staan nu 17 kandidaten op de lijst, maar er is nog één vrouw te kort. De lijst streeft naar een directe democratie. "Momenteel heeft de kiezer één seconde stemrecht, gevolgd door zes jaar zwijgplicht", vindt Casteur. "Elke burger die 200 handtekeningen verzamelt rond een voorstel of klacht moet het recht krijgen zijn of haar idee voor te stellen op een gemeenteraad." Voor projecten van permanente aard wil de partij telkens een referendum. (LBB)