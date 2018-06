Loop eens 's nachts door het Onze-Lieve-Vrouwecollege 30 juni 2018

02u42 1 Oostende Lopers kunnen op 22 september opnieuw genieten van een uniek parcours in Oostende. Tijdens de MetaRelax Ostend Night Run loop je ook dit jaar op plaatsen waar je anders niet komt.

Bij zonsondergang om 20 uur starten de lopers aan hun traject van 7, 14 of 21 kilometer. Nieuw dit jaar is de passage door het Onze-Lieve-Vrouwecollege. De start en aankomst is nog altijd de Albert I-Promenade ter hoogte van het Kursaal. Dit jaar is Sam De Bruyn de ambassadeur van het loopevenement, hij zal de lopers opwarmen. Sam De Bruyn, televisie- en radiopresentator, traint momenteel voor de marathon van New York die in oktober plaatsvindt. Voor de kinderen wordt er in de namiddag ter hoogte van Kursaal Oostende een sportdorp opgezet, waar ze aan de slag kunnen met diverse sportproeven. De beloning is onder meer een gratis deelname aan de Kids Run 's avonds. Die start om 19 uur en biedt aparte parcours van 700 meter of één kilometer aan. Louise Carton, Oostendse deelneemster van de vorige Olympische Spelen, loopt mee met de kids. Jaarlijks schenkt Rotary Oostende Ter Streep de opbrengst aan goede doelen en sociaal geëngageerde verenigingen. Dit jaar is dat Komee vzw en Tejo vzw. Online inschrijven en betalen kan via www.ostendnightrun.be. (LBB)