Loodsboot botst met cargoschip in dichte mist

Zo'n 17 kilometer voor de kust van Oostende zijn gisterenmiddag twee boten met elkaar in botsing gekomen. Er hing op dat moment een dichte mist op zee. De loodsboot De Wandelaar kwam in aanvaring met het 82 meter lange en 13 meter brede cargoschip Elke W., dat onderweg was naar Antwerpen. "Rond 12.45 uur zijn beide schepen op volle zee met elkaar in botsing gekomen", zegt kapitein Réjane Gyssens van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende. "Dat gebeurde toen De Wandelaar een manoeuvre deed om loodsen af te zetten. Alle opvarenden bleven ongedeerd. Beide schepen hebben schade opgelopen boven de waterlijn, maar er was geen gevaar tot zinken en er is ook geen risico op een olielek. Dergelijke aanvaringen op de Noordzee zijn zeldzaam. Ze komen hooguit één of tweemaal per jaar voor." Na inspectie op volle zee vertrokken beide boten richting Oostende en Vlissingen om aan te meren voor de herstellingen. (JHM)