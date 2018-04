Lokaal kunsttalent kleurt The Crystal Ship 09 april 2018

Tussen al het internationaal geweld van The Crystal Ship, het kunstenfestival dat vorige weekend startte, pronkt ook de getalenteerde Oostendse Chiara Daneels. De 19-jarige studente aan het Gentse KASK mocht in de Toboralaan 7 een knap en kleurrijk schilderij uitwerken. "Via een wedstrijd op Facebook waagde ik mijn kans. De natuur is een veel voorkomend thema, net zoals nu in dit werk", zegt Chiara, ook hulp kreeg van de gerenommeerde Matthew Dawn.





Voor The Crystal Ship zijn 15.000 plannetjes gedrukt met daarop de nieuwste kunstwerken. Eind april komt een nieuw plan uit met daarop ook de eerder gemaakte werken. Ook op de site www.thecrystalship.org kan je het kaartje vinden. Via www.visitoostende.be kan je eveneens een plan downloaden met kleine interventies van Oakoak, Jaune en Johannes Verschaeve. (TVA)