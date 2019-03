Lizette geopend in de Christinastraat. Een horecazaak met een bijzondere ploeg Leen Belpaeme

28 maart 2019

17u59 11 Oostende Het was een spannende dag voor de mensen van Duinhelm, een centrum voor personen met een verstandelijke beperking, die aan de slag gaan in Lizette. Donderdag opende de deuren van de horecazaak in de Christinastraat. Je kan er terecht voor soep, broodjes en een bediening met een glimlach.

Duinhelm, een centrum voor begeleiding van personen met een verstandelijke beperking, speelde al langer met het idee om een eigen horecazaak te openen. De voorbije maanden werd het pand gerenoveerd en werden heel wat voorbereidingen getroffen. In de zaak zullen er dagelijks twee begeleiders en drie bijzondere medewerkers met een beperking aan de slag gaan. In totaal is er een team van negen bijzondere medewerkers. Voor hen was de opening een bijzonder moment. “Het is echt de max dat ik hier mag werken”, vertelt Yara Vancampenhout. “Ik doe het echt heel graag en het is leuk om hier te zijn met mijn vrienden. Ik heb al wat geoefend. Ik mag de koffie inschenken, de tafel dekken, bestellingen brengen. Ik doe hier echt vanalles. Het is nu de eerste keer met klanten, maar het is echt leuk én lekker. Ik heb al eens van de soep geproefd en het is heerlijk", maakt Yara alvast reclame.

Duinhelm mikt met de koffie- en soepbar zowel op toeristen als Oostendenaars. “Hoewel we op veel vlakken uniek zijn, willen we ook een heel gewone zaak zijn met dezelfde kwaliteit", zegt Saskia Verelst, directeur van Duinhelm.