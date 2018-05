Lions Club BO4 verdeelt 30.000 euro onder goede doelen 25 mei 2018

Lions Club Oostende BO4 zet zich als serviceclub in voor vrouwen en kinderen in eigen streek. Verschillende acties de laatste twee jaar, waaronder een wijnverkoop en feest, hebben tot een totaalbedrag van 30.000 euro geleid. Dat geld werd verdeeld onder Koninklijk Werk IBIS en vzw Arcade, Ithaka, Arktos, MPIGO Vloedlijn en het Zeepreventorium, Autisme van Binnen Uit, Dominiek Savio Instituut, De Lovie en POI De Steiger. De serviceclub bestaat sinds 2005 en telt 36 enthousiaste, werkende vrouwen die zich in hun vrije tijd engageren voor het goede doel.





(TVA)