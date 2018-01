Lil Kleine komt wél naar Waregem: korting voor gedupeerden WKND Events 31 januari 2018

02u50 0 Oostende Er is een oplossing voor wie een kaartje kocht voor de intussen geannuleerde show van Lil Kleine in Oostende. "Dezelfde dag komt de Nederlandse rapper naar Waregem. We geven de gedupeerde tickethouders 20 euro korting."

WKND Events plande op vrijdag 9 februari een optreden van de Nederlandse rappers Lil Kleine, SBMG, Jairzinho & Dyna in de Wellingtonhippodroom. Heel wat fans kochten een ticket van 25 euro, maar WKND annuleerde het optreden. De tickethouders krijgen (voorlopig) hun geld niet terug en de organisatoren geven nog geen commentaar. Eventbureau Mustachio uit Kortrijk pakt intussen uit met een opvallende geste.





"Wij waren sinds augustus in de weer om Lil Kleine te strikken voor ons concept Hype Event", vertelt Keanu Dewyn van Mustachio. "Op dezelfde dag als in Oostende komen Lil Kleine, Ronnie Flex, SBMG en Bizzey naar Waregem Expo. Lil Kleine ging aanvankelijk de twee shows combineren. Wij willen de fans die al een ticket kochten voor de show in Oostende een korting aanbieden van 20 euro. Tickets voor onze show kosten nu 35 euro. Het is de enige keer dat Lil Kleine naar België komt voor de uitverkochte shows in de Antwerpse Lotto Arena op 28 en 30 april. We willen iedereen de kans geven het optreden in Waregem bij te wonen en zich te amuseren. Het is niet aan ons om de problemen van WKND op te lossen. Volgens onze info zouden zo'n 100 personen een ticket voor de Hippodroom gekocht hebben. Tickethouders mogen ons via Facebook of per mail een kopie van hun ticket bezorgen, waarop wij hen een kortingscode doorsturen om online in te geven."





Tia Spaepen uit Bredene, een van de gedupeerden, vindt het een mooi gebaar. "We overwegen het aanbod. Alleen is het moeilijk om de afstand naar Waregem te overbruggen. Intussen blijft de communicatie vanuit WKND erg stroef." Dewyn springt Tia Spaepen bij: "Als er genoeg mensen hun ticket inruilen, kunnen we een shuttlebus inlassen."





Info: info@hype-event.com en de Facebookpagina van Mustachio. (TVA)