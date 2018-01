Lijncontroleur aangevallen door vrouw 02u34 0

Een controleur van De Lijn diende gisteren kort in het ziekenhuis te worden verzorgd na opzettelijke slagen van een 36-jarige vrouw. De feiten gebeurden op een bus aan de halte in de Vindictivelaan.





Toen de controleur haar een bekeuring wilde geven, gaf ze hem een slag in de maag en zette ze het op een lopen. Twee wijkagenten pakten de vrouw later op. Ze kreeg een proces-verbaal. (BBO)