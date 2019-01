Lifetime Achievement Trophy gaat naar Daikin Leen Belpaeme

17 januari 2019

16u50 0 Oostende Voor het zevende jaar op rij richt Flanders Investment & Trade (FIT) de schijnwerpers op buitenlandse bedrijven met opvallende investeringsprojecten in Vlaanderen. De Lifetime Achievement Trophy gaat naar de Japanse aircospecialist Daikin.

Het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen zal drie trofeeën uitreiken: de Foreign Investment of the Year Trophy, de Lifetime Achievement Trophy en de Newcomer of the Year Trophy. In de aanloop naar die prijsuitreiking maakt FIT voor het eerst de winnaar van de Lifetime Achievement Trophy op voorhand bekend. En die gaat naar de Japanse aircospecialist Daikin. “Het bedrijf dankt de prijs aan zijn rijke geschiedenis in Vlaanderen”, luidt de officiële uitleg. “Daikin was een van de eerste Japanse bedrijven ooit om zich op Vlaamse bodem te vestigen en vierde in 2018 zijn 45-jarige bestaan in de regio. Daikin liet in 1973 zijn oog vallen op kuststad Oostende als locatie voor zijn Europese hoofdkantoor. Na verloop van tijd kwam daar een R&D- en kenniscentrum bij en opende Daikin Europe sites in Gent en Brussel. De recente bouw van de Daikin Academy, een internationaal opleidingscentrum, maakt het plaatje compleet. Door de decennia heen steeg de omzet van Daikin Europe van 5 miljoen tot 2,8 miljard euro, waarvan 85 miljoen in Vlaanderen. Het aantal werknemers in de regio nam toe van 68 naar 2.040, waarvan zo’n 1.700 in Oostende. Daarmee is Daikin Europe de grootste werkgever van Oostende.”

Naast de Lifetime Achievement Trophy maakt FIT op 18 maart ook de winnaar bekend van de Newcomer of the Year Trophy en reikt het de Foreign Investment of the Year Trophy uit.