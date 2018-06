Lieveheersbeestjes uitgezet in strijd tegen bladluizen 19 juni 2018

De stad Oostende kreeg dit jaar opnieuw klachten binnen rond bladluizen en zal daarom opnieuw lieveheersbeestjes uitzetten om het probleem zonder pesticiden op te lossen. Vorig jaar werden al 13.500 larven uitgezet, waarna er geen enkele melding meer is binnengekomen in de straten die toen aan bod zijn gekomen. De lieveheersbeestjes hebben dus hun werk gedaan en worden daarom uitgezet in de straten waar er problemen zijn, de Leffingestraat, de Longchamplaan en de Zandvoordestraat. "De bladluizen beschadigen de bomen en bladeren en produceren een kleverige brij die op het trottoir en geparkeerde wagens terechtkomt. De lieveheersbeestjes zijn de natuurlijke vijand van de bladluis en eten ze op", licht schepen Jean Vandecasteele (sp.a) toe. Er worden in totaal 5.000 lieveheersbeestjes uitgezet. "De bomenploeg van de directie Openbaar Domein zal 50 zakjes van telkens 100 larven uitzetten. De 5.000 lieveheersbeestjes kunnen 500.000 bladluizen eten per dag." De larven worden nu opgehangen en zullen een vijftal weken uitkomen. Ze eten het meeste bladluizen in het larvaal stadium. De larve zal tot drie keer toe vervellen en daarna een fragiele pop vormen. Als de lieveheersbeestjes volwassen zijn, zullen ze op hun beurt uitvliegen en hun eitjes in bladluiskolonies op andere plaatsen leggen. Elk lieveheersbeestje legt zo'n 100 à 200 eitjes. (LBB)