Liefde tussen de Lijnen trekt de straat op 25 januari 2018

02u54 0 Oostende Valentijn komt er aan en in Oostende wordt dat elk jaar gekoppeld aan een boeiend cultureel programma waarin zowel literatuur, poëzie, dans, muziek en beelden kunsten in vervat zitten.

Tijdens Liefde tussen de Lijnen kan je een literair-muzikaal parcours afleggen. Op vrijdag 9 februari is er Let Love Rule in KAAP/Vrijstaat O. met ondermeer Hof van Eede, Nele Van den Broeck en Wilderman & An Pierlé. In het Leopoldpark strijkt op 10 februari de Karavaan neer; In tiental kleurrijke caravans vertellen auteurs en illustratoren er de hele middag verhalen over het grote thema dat liefde is. "We willen poëzie tot bij de mensen brengen en trekken daarom de straat op en trekken lijnen in de stad", licht schepen van Cultuur Bart Plasschaert (CD&V) toe. Enkele jonge performers vertrekken op geregelde tijdstippen naar andere plekken in het centrum zoals 't Leeshuus, De Grote Post, een leegstaand winkelpand en de kiosk van het Leopoldpark. In de Adolf Buylstraat komen er ook oude telefooncellen met poëzie aan de andere kant van de lijn.





Op zondag 11 februari is er een ochtend vol poëzie in De Grote Post met Bart Moeyaert, Kristien Hemmerechts en Joris Hessels. Ook de bibliotheek van Oostende pakt uit met enkele activiteiten zoals de Bibdate XL, een workshop 'mijn allerliefste dingending' en een broodje poëzie op Gedichtendag. (LBB)