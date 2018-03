Lid van Raw 13 krijgt 6 maanden cel in beroep 23 maart 2018

Een lid van RAW 13 kreeg in het Gentse hof van beroep zes maanden cel voor bedreigingen richting een treinbegeleider. De 27-jarige Jason R. uit Oostende nam op 28 januari vorig jaar de trein van Kortrijk naaar Brugge toen het ter hoogte van Zedelgem misliep. Nadat een treinbegeleider hem vroeg om zijn voeten van de bank te halen, bleek R. een tijdje later toch zijn voeten op de bank te hebben. Toen de begeleider hem een boete van 24 euro wou uitschrijven bedreigde Jason hem. De politie riep R. op voor verhoor maar hij weigerde te komen. Ook in de rechtbank in eerste aanleg weigerde hij te verschijnen, daar kreeg hij zes maanden cel. Zijn advocate vroeg voor een werkstraf, maar hij heeft in het verleden als een werkstraf gekregen en niet uitgevoerd. De procureur-generaal vroeg de bevestiging van straf, die het hof ook uitsprak. (DJG)