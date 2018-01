Lichttunnel redt oudejaar in Oostende GEEN VUURWERK DOOR HEVIGE WIND, MAAR... LEEN BELPAEME

02u39 0 Benny Proot Ondanks de hevige wind werd het weer erg druk in het centrum tijdens oudejaarsnacht. Oostende Geen vuurwerk op oudejaarsavond in Oostende, dus zakten de vele toeschouwers maar af naar de Adolf Buylstraat voor een extra lichtshow in de lichttunnel om het nieuwe jaar in te luiden. Veel toeschouwers waren blij met het alternatief. De stad is traditioneel een populaire plaats om te vieren.

Door de hevige wind aan zee werd het vuurwerk zondag afgelast. De stad koos ervoor om als alternatief de lichtshow om middernacht extra te laten branden. Onder massaal toezicht van de politie telde een volle Adolf Buylstraat af naar 2018. Zoals gewoonlijk brachten heel wat feestvierders bubbels mee om te klinken om klokslag 12 uur. De aanwezigen konden de gewijzigde plannen nog smaken. "Wij komen uit de omgeving van Lier om te vieren. Bij ons is er niet zo veel te doen en we hebben goede herinneringen aan Oostende. Je kan hier nog gezellig feest vieren. Wij zijn blij met het alternatief", vertellen Lloyd, Sari, Nick en Laura. Voor de kleine Djokke (6) uit Nederland was het iets minder. "Wij komen speciaal uit Nederland voor het vuurwerk in Oostende. De lichttunnel kan er niet echt aan tippen, maar uiteindelijk is samenzijn het allerbelangrijkste", zegt papa Leo en mama Christa.





"We proberen volgend jaar wel opnieuw", klinkt het nog. Toerisme Oostende kijkt tevreden terug op het drukke weekend. "Het is jammer dat we moesten afblazen. Ik heb dat nog maar één keer moeten doen in mijn carrière, maar als je zag hoeveel wind er was op de zeedijk was het een goede beslissing. We hadden ook de ideale oplossing. We hebben er ondertussen voor gezorgd dat de tunnel de ganse nacht bleef branden voor de feestvierders. Er kwam uiteindelijk ook heel veel volk af", zegt Vincent Drouard van Toerisme Oostende.





Benny Proot Dat er dit jaar geen vuurwerk was, lieten de bezoekers niet aan hun hart komen.

Hotels tevreden

In het Kursaal van Oostende waren er 2.300 feestvierders en verliep alles vlot. De hotels noteerden een goede bezetting. "We hebben al een 200-tal verblijfsarrangementen verkocht over 25 hotels. Dat is heel veel want mensen doen dat niet meer zo vaak. Oudejaar is altijd een drukke periode in Oostende. De activiteiten slaan goed aan. Het weer zat afgelopen weekend wat tegen, maar dat zal normaal gezien verbeteren", zegt Drouard nog.





Er werden ook inspanningen gedaan voor veilig verkeer. De club Flight 90 deelde bonnen uit aan iedereen die een fles champagne of sterke drank kocht om aan halve prijs de taxi te nemen. "Op die manier heeft niemand nog een excuus om met een glas op naar huis te rijden", vertelt manager Carl Vanheuverzwym. De actie startte op oudejaar en kende onmiddellijk veel succes. "We dachten dat slechts enkele mensen er zouden gebruik van maken, maar het was onmiddellijk een overrompeling. De start op Nieuwjaar was ideaal. De mensen vroegen ook echt achter de bon. We zetten de actie dan ook zeker verder."